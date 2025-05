Incidente a Casciago scontro tra auto e moto | morto 56enne

Un grave incidente a Casciago, in provincia di Varese, ha provocato la tragica scomparsa di un motociclista di 56 anni, Leonardo Puggioni, nel pomeriggio del 29 maggio 2025. Lo scontro tra auto e moto si è verificato in via Manzoni, evidenziando ancora una volta la pericolosità delle strade locali e l’importanza di rispettare le norme di sicurezza.

Casciago (Varese), 29 maggio 2025 – Ancora un incidente mortale sulle strade della provincia, questo pomeriggio a Casciago vittima ancora una volta un motociclista, Leonardo Puggioni, 56 anni, residente in paese. Fatale per il cinquantaseienne lo scontro con un’auto avvenuto poco dopo le 16 in via Manzoni. Subito è partita la richiesta di intervento ai soccorsi, sul posto sono arrivati in codice rosso gli operatori dell’Areu, attivato anche l’elisoccorso da Como. Ai soccorritori le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime a causa dell’impatto violento sull’asfalto, la moto dopo l’urto violento è finita a bordo della strada, il motociclista sbalzato a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a Casciago, scontro tra auto e moto: morto 56enne

