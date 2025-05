Incendio Roma oggi zona Marconi

Oggi, 29 maggio 2025, un violento incendio si è sviluppato nella zona Marconi di Roma, vicino al Gazometro e al Lungotevere di Pietra Papa, causando una densa colonna di fumo visibile in tutta la zona. Restate aggiornati sulle ultime notizie e misure di sicurezza relative a questo evento.

?Nelle prime ore di questa mattina, 29 Maggi 2025, un violento incendio ha colpito la zona Marconi. Una densa colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, visibile da diversi quartieri, a causa di un incendio scoppiato nella zona Marconi, nei pressi del Gazometro e del Lungotevere di Pietra Papa. Le immagini diffuse sui social mostrano una nube alta e densa che si staglia contro il cielo, generando preoccupazione tra gli abitanti dei palazzi circostanti. #Roma #incendio zona Marconi pic.twitter.comK64AXgCl7W — Bufari 2 (@emilbiferi) May 29, 2025 Allertati dall’emergenza, i Vigili del Fuoco di Roma Mega incendio zona #Marconi. 🔗 Leggi su Funweek.it © Funweek.it - Incendio Roma oggi, zona Marconi

