Incendio devasta colorificio invito ai cittadini | tenete chiuse porte e finestre

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito il colorificio Vip a Nervesa della Battaglia, costringendo le autorità a consigliare ai cittadini di tenere chiuse porte e finestre. Questo episodio non è solo un evento isolato, ma si inserisce in un contesto di crescente vulnerabilità alle emergenze ambientali. Rimanete informati e seguite le indicazioni delle autorità per garantire la vostra sicurezza e quella della vostra famiglia.

Un incendio devastante ha colpito nella serata di oggi, 29 maggio, poco prima delle 21, il colorificio Vip di via del lavoro a Nervesa della Battaglia, in località Dus. Al lavoro in queste ore una decina di squadre dei vigili del fuoco da Treviso, Montebelluna, Conegliano, Castelfranco, Asolo e. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Incendio devasta colorificio, invito ai cittadini: «tenete chiuse porte e finestre»

