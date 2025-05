Incendio deposito materiale plastico all' Interporto di Nola

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio nel deposito di materiali plastici dell'Interporto di Nola, coinvolgendo circa 3.000 metri quadrati di area. La situazione ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, mentre il personale aveva già evacuato l'edificio, garantendo la sicurezza delle persone.

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio in un capannone adibito a deposito di materiale plastico nel lotto D1 dell'Interporto di Nola (Napoli), e si è sviluppato in un'area di circa tremila metri quadrati. Secondo quanto si è appreso, il personale dipendente aveva già lasciato il capannone, per la chiusura pomeridiana, quando le fiamme si sono sviluppate. Non risultano feriti. Sul posto sono presenti diverse autobotti dei vigili del fuoco, che stanno cercando di domare l'incendio. L'alta colonna di fumo nero è visibile anche a diversi chilometri di distanza.

