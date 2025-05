Incendio all' Interporto di Nola in corso monitoraggio inquinanti atmosferici

Dopo il grave incendio all’interporto di Nola, l'Arpa Campania ha avviato un monitoraggio degli inquinanti atmosferici per valutare l’impatto ambientale. La Prefettura di Napoli coordina le operazioni di controllo e sicurezza per proteggere la comunità e l’ecosistema locale.

In seguito all'incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri nell’interporto di Nola, l'Arpa Campania, attivata dalla Prefettura di Napoli, è intervenuta per monitorare e valutare gli effetti ambientali dell’evento. All’atto del primo sopralluogo dell’Agenzia, l’incendio era ancora pienamente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Incendio all'Interporto di Nola, in corso monitoraggio inquinanti atmosferici

Incendio al Cis di Nola: «Tenete chiuse porte e finestre» - Un incendio è scoppiato al Cis di Nola, generando una densa nube di fumo. Il Comune di Comiziano ha emesso un avviso per la popolazione, raccomandando di tenere chiuse porte e finestre per limitare l’esposizione. 🔗continua a leggere

