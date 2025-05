Incendio all' ex Mira Lanza | nube nera si alza sul quartiere Marconi | VIDEO

Un grave incendio ha interessato l'ex stabilimento Mira Lanza nel quartiere Marconi di Roma, causando l'alzarsi di una grande nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Scopri i dettagli dell'incendio, le eventuali conseguenze e le immagini che immortalano questa intensa notte di fuoco nel quadrante sud-ovest della città .

Un'alba di fuoco quella di oggi nel quadrante sud-ovest della Capitale. Un violento incendio è divampato all'interno dell'ex stabilimento Mira Lanza, nel quartiere Marconi, a ridosso del Teatro India, al civico 7 di via Luigi Pierantoni. Dall'area sud-ovest della Capitale si è levata una densa nube di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, dalla Magliana fino all'Eur, sollevando l'ennesimo allarme ambientale e sanitario in una zona già da tempo sotto i riflettori per degrado e abbandono. L'allarme è scattato intorno alle 6 del mattino. Tre squadre dei vigili del fuoco, supportate da due autobotti, sono immediatamente intervenute per domare le fiamme che hanno interessato cumuli di rifiuti presenti nell'ex fabbrica dismessa, spesso rifugio di persone senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Iltempo.it