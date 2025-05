Incendio a Milano furgone avvolto e distrutto da un incendio | alta colonna di fumo nero

Un incendio devastante ha coinvolto un furgone in viale Fulvio Tesi a Milano, provocando una grande colonna di fumo nero. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze gravi, mentre il veicolo è stato completamente distrutto.

Prima il fumo, poi le fiamme. Un furgone è stato avvolto e distrutto da un incendio in viale Fulvio Tesi a Milano nel primo pomeriggio di giovedì 29 maggio. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco e fortunatamente non si registrano né persone ferite né intossicate.

