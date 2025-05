Incendio a Carmagnola | a fuoco un' autodemolizione ingenti i danni a numerosi veicoli

Un incendio è scoppiato nella notte di giovedì 29 maggio 2025 presso l'autodemolizione Tedesco a Carmagnola, causando ingenti danni a numerosi veicoli e raggiungendo i tre metri di altezza. Le fiamme sono state prontamente spente, ma i danni subiti rappresentano un grave episodio per la zona.

Un incendio è divampato nella notte di oggi, giovedì 29 maggio 2025, all'interno della ditta di autodemolizioni Tedesco, in via Chieri a Carmagnola. Ad andare a fuoco sono stati numerosi autoveicoli, i danni sono ingenti. Le fiamme hanno raggiunto anche i tre metri di altezza e sono state spente.

