Inaugurato L' angolo di Rocco l' ex macelleria della famiglia del ' paròn' diventa un' enoteca VIDEO

Scopri l'inaugurazione di "L’Angolo di Rocco", l’enoteca nata dalla trasformazione dell’ex macelleria della famiglia del celebre paròn Nereo Rocco. Un luogo storico di 26 anni, ora rivitalizzato da Edil Group per appassionati di vino e cultura, nel cuore della città.

Oggi pomeriggio è stata inaugurata ufficialmente l’enoteca “L’Angolo di Rocco”, un progetto firmato Edil Group che restituisce alla città uno spazio storico: l’ex macelleria della famiglia di Nereo Rocco, chiusa da 26 anni, è stata trasformata in un luogo d’élite dedicato al vino e alla. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Inaugurato "L'angolo di Rocco", l'ex macelleria della famiglia del 'paròn' diventa un'enoteca (VIDEO)

