Inaugurato il nuovo stadio di via Monte Cero il Sindaco Pajola | Guardiamo al futuro

Il nuovo Stadio Comunale di via Monte Cero è stato inaugurato domenica 25 maggio 2025, segnando un importante traguardo per lo sport atestino sotto l'entusiasmo del sindaco Pajola. Questo importante rinnovamento guarda al futuro, rafforzando il ruolo dello sport come elemento di coesione e crescita della comunità.

È stato inaugurato domenica 25 maggio 2025 il rinnovato Stadio Comunale di via Monte Cero, alla presenza delle autorità, delle associazioni sportive e di numerosi cittadini accorsi per celebrare uno dei momenti più significativi degli ultimi anni per lo sport atestino. «Si tratta di una delle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Inaugurato il nuovo stadio di via Monte Cero, il Sindaco Pajola: «Guardiamo al futuro»

A Penne inaugurato il nuovo murales degli studenti dei licei nello stadio Colangelo [VIDEO] - A Penne è stato inaugurato il nuovo murales realizzato dagli studenti dei licei Luca da Penne e Mario dei Fiori nello stadio Colangelo. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Inaugurato Nuovo Stadio Via Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Il Nuovo Comunale entra nel futuro: al via il restyling delle luci allo stadio di Este; Inaugurato un nuovo spazio . Campo sportivo per tutti per praticare basket e calcetto; Este illumina il futuro: nuovo impianto LED per lo stadio comunale; Everton, la mossa dei Friedkin sul nuovo stadio: naming rights a Hill Dickinson. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Somma Vesuviana: al via la riqualificazione dello stadio Felice Nappi - Lavori da realizzare con fondi rientranti nella terra dei fuochi Dopo l’inaugurazione dei cantieri di tre scuole nuove, oggi, il sindaco di Somma Vesuviana, ha inuagurato l’inizio dei lavori di riqual ... 🔗Secondo msn.com

Chioggia (Venezia), inaugurato il nuovo stadio - Oltre due milioni e 700mila euro l'impegno del Comune per adeguare l'impianto alla serie C, riconquistata dopo 47 anni. Capienza di duemila posti. 🔗Da rainews.it

Il nuovo stadio inaugurato con un memorial - Un stadio rinnovato per Strada in Chianti. Nuovo manto sintetico e terreno di gioco più grande per consentire gare del campionato di Eccellenza. A inaugurare i lavori al "Borchi" è stato il ... 🔗Secondo lanazione.it