Inaugurato il monumento al Soccorso Alpino

È stato inaugurato a Gessate il monumento "All’ultimo istante" dello scultore Antonio De Paoli, un omaggio ai coraggiosi soccorritori alpini e ai loro sforzi di salvare vite nelle situazioni più estreme. Questo intenso monumento rende Onore ai Caduti e celebra il valore e il sacrificio di chi affronta le emergenze in montagna.

L’alpino si cala da una roccia fra le macerie, cercando vite da salvare: "Un’opera omaggio ai Caduti ma anche a chi, grazie al coraggio altrui, è sopravvissuto". Si chiama “All’ultimo istante“ ed è il monumento al soccorso alpino dello scultore Antonio De Paoli, inaugurato a Gessate, davanti alla chiesa di San Pancrazio, alla presenza delle autorità e del presidente milanese dell’Ana, Valerio Fusar Imperatore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inaugurato il monumento al Soccorso Alpino

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inaugurato il monumento al Soccorso Alpino; Gradinata degli Alpini, inaugurato il monumento: «Pronti per il Raduno Triveneto»; A Gessate inaugurato il monumento “all’ultimo istante” dedicato al soccorso alpino e ai caduti; Come un piccolo paese come Bussero si impegna per l’ambiente e la sostenibilità locale. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Inaugurato il monumento al Soccorso Alpino - L’alpino si cala da una roccia fra le macerie, cercando vite da salvare: "Un’opera omaggio ai Caduti ma anche a chi, grazie al coraggio altrui, è sopravvissuto". Si chiama “All’ultimo istante“ ed è il ... 🔗Si legge su ilgiorno.it

Inaugurato il presidio di Soccorso Alpino Gdf a Roccaraso - Inaugurato il presidio di Soccorso Alpino Gdf a Roccaraso Intitolato al maresciallo capo Rinaldo Baldassarri ROCCARASO , 27 giugno 2023, 20:52 ... 🔗Scrive ansa.it

Cerimonie: inaugurato il monumento a Zerboglio e Tempesti in ricordo delle Medaglie d’oro - Pisa, 27 maggio 2025 – Si è tenuto domenica 25 maggio a Pisa il raduno della sezione Pisa-Lucca-Livorno dell’Associazione Nazionale Alpini, con l’inaugurazione del monumento presso largo San Zeno dedi ... 🔗Si legge su msn.com

Aeroporto - Inaugurata la nuova sede del Soccorso Alpino