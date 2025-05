Inaugurata RiminiWellness in fiera e sulla riviera fino a domenica

La 19ª edizione di RiminiWellness è ufficialmente aperta fino a domenica, offrendo un’occasione unica per scoprire le ultime novità in fitness, benessere e sport. Questa fiera internazionale, organizzata da Italian Exhibition Group, si svolge sia in fiera che sulla riviera di Rimini, attirando esperti e appassionati del settore da tutto il mondo.

(Adnkronos) – Si è aperta oggi la 19a edizione di RiminiWellness, l’appuntamento internazionale dedicato a fitness, benessere, sport e sana alimentazione firmato Italian Exhibition Group (IEG) con i saluti del presidente di IEG, Maurizio Ermeti, del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, del direttore generale Assosport Confindustria Manuela Viel, del direttore Ufficio Beni di Consumo ICE, Matteo Masini, del presidente Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e dell’atleta paralimpico Rigivan Ganeshamoorthy. La manifestazione, che fino a domenica 1° giugno trasformerà la Fiera di Rimini e la Riviera nel palcoscenico globale della promozione dei sani stili di vita, ha iniziato ad accogliere l’energia del pubblico di appassionati, sportivi e professionisti di settore per quattro giorni all’insegna dell’innovazione per il benessere in movimento. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Inaugurata RiminiWellness, in fiera e sulla riviera fino a domenica

Cerca Video su questo argomento: Inaugurata Riminiwellness Fiera Riviera Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Inaugurata RiminiWellness, in fiera e sulla riviera fino a domenica - (Adnkronos) - Si è aperta oggi la 19/a edizione di RiminiWellness, l’appuntamento internazionale dedicato a fitness, benessere, sport e sana alimentazione firmato Italian Exhibition Group (IEG) con i ... 🔗Scrive msn.com

Riminiwellness 2025 apre con focus su benessere, sport e stili di vita in crescita lungo la riviera - Riminiwellness 2025 a Rimini promuove fitness, benessere e inclusione con oltre 350 brand, eventi diffusi in città e focus su innovazione, sostenibilità e stili di vita sani nella regione Emilia-Romag ... 🔗Come scrive gaeta.it

Rimini Wellness al via. Maxi-palestra in Fiera - Cinque chilometri di corsa al mattino, partendo dal Parco del mare. Sarà solo il principio. Sono oltre 200 gli appuntamenti di RiminiWellness Off, il cartellone di iniziative che si svolgeranno in ... 🔗Lo riporta informazione.it