Inaugurata la terrazza al The Social Hub | Ecco il giardino pensile più grande della città VIDEO

Scopri la nuova terrazza al The Social Hub Firenze Belfiore, il giardino pensile più grande della città, che offre una vista panoramica mozzafiato e un'oasi di tranquillità nel cuore urbano. Un innovativo spazio che unisce natura, design contemporaneo e lifestyle, ideale per vivere momenti unici in città.

Al quinto piano di The Social Hub Firenze Belfiore, hotel inaugurato a fine gennaio, apre la terrazza panoramica con giardino pensile più grande della città: un parco urbano sopraelevato che unisce natura, architettura e una visione contemporanea dello spazio pubblico. Un’apertura che rappresenta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Inaugurata la terrazza al The Social Hub: "Ecco il giardino pensile più grande della città" \ VIDEO

Cerca Video su questo argomento: Inaugurata Terrazza The Social Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

L’estate in un museo? A Roma c’è la terrazza del Macro con cucina, mostre e musica; L’ultima lucidatura per via Mazzini. Fissata per il 2 giugno l’inaugurazione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Al The social Hub di Viale Belfiore inaugura la terraza con giardino pensile più grande della città - Al quinto piano di The Social Hub Firenze Belfiore, hotel inaugurato a fine gennaio, apre la terrazza panoramica con giardino pensile più grande della città. Lo spazio di 7.000mq comprende un parco pu ... 🔗Da controradio.it

Firenze, apre la terrazza panoramica del Social Hub Belfiore: il giardino pensile più grande della città - Apre la terrazza panoramica del The Social Hub Firenze Belfiore. La terrazza si trova al quinto piano dell'hotel inaugurato a fine gennaio, con il giardino pensile più grande della città: settemila ... 🔗055firenze.it scrive

Firenze: la terrazza panoramica con il giardino pensile più grande - Tra i protagonisti della terrazza spicca il Rooftop Bar, affacciato sul verde del parco e aperto a tutti durante il giorno. Un luogo pensato per accompagnare con gusto e leggerezza ogni momento della ... 🔗Si legge su nove.firenze.it