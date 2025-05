In un anno 91 suicidi nelle carceri italiane

Ogni anno, in Italia, si registrano circa 91 suicidi tra i detenuti, evidenziando le gravi criticità delle carceri nazionali. Con spazi sempre più ristretti e un aumento dei minori dietro le sbarre, il rapporto "Senza respiro" di Antigone mette in luce le condizioni allarmanti degli istituti penitenziari italiani, diventando un appello urgente per riforme e interventi.

Mattarella: nelle carceri italiane ci siano sempre più valori Costituzione - Il Presidente Mattarella, intervenendo al Convegno per il 50° anniversario dell'ordinamento penitenziario, ha sottolineato l'urgenza di introdurre sempre più valori costituzionali nelle carceri italiane. 🔗continua a leggere

