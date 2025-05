In ' trappola' su un sentiero della Valsolda | recuperato con l' elicottero Drago

Un escursionista rimasto intrappolato su un sentiero impervio nella Valsolda è stato prontamente recuperato dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco. La tempestiva operazione di salvataggio ha evitato conseguenze più gravi per l’uomo, che fortunatamente è rimasto illeso.

Aveva perso l'orientamento lungo i sentieri della Valsolda, finendo in una zona impervia e difficile da raggiungere. L’uomo, fortunatamente illeso ma in posizione pericolante, è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco grazie all’intervento dell’elicottero Drago. L’equipaggio lo ha individuato. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - In 'trappola' su un sentiero della Valsolda: recuperato con l'elicottero Drago

