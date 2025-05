In Svizzera crolla il ghiacciaio del Birch | intero paese sepolto da fango e detriti un disperso Le immagini

In Svizzera, il crollo del ghiacciaio del Birch ha portato a una devastante catastrofe, sommergendo interi villaggi di fango e detriti e causando la scomparsa di una persona. Le immagini impressionanti e le autorità confermano l'entità del disastro, che ha colpito il villaggio di Blatten e richiama l'attenzione sui rischi legati al fenomeno del cambiamento climatico.

Le autorità svizzere parlano di una vera e propria catastrofe: un’enorme massa di roccia e ghiaccio proveniente da un ghiacciaio si è abbattuta sul villaggio di Blatten. Una persona è dispersa, la zona era stata evacuata il 19 maggio. Un’enorme massa di roccia e ghiaccio proveniente da un ghiacciaio del Birch si è abbattuta sul villaggio alpino di Blatten, in Svizzera. Un uomo di sessantaquattro anni risulta disperso. (Ansa Foto) – notizie.com Le autorità svizzere all’inizio del mese di maggio avevano evacuato la zona in via precauzionale proprio per il rischio crollo. 🔗 Leggi su Notizie.com