In Svizzera crolla il ghiacciaio del Birch | intero paese sepolto da fango e detriti un disperso Le immagini

Una vera e propria catastrofe ha colpito la Svizzera: il ghiacciaio del Birch ha ceduto, travolgendo il villaggio di Blatten con fango e detriti. Un disperso e un'evacuazione tempestiva testimoniano l'urgenza della situazione. Questo drammatico evento mette in luce i rischi legati al cambiamento climatico, che continua a manifestarsi in modi sempre più devastanti. L’allerta è alta: i ghiacciai non sono solo paesaggi da osservare, ma indicatori di un futuro che

Le autorità svizzere parlano di una vera e propria catastrofe: un'enorme massa di roccia e ghiaccio proveniente da un ghiacciaio si è abbattuta sul villaggio di Blatten. Una persona è dispersa, la zona era stata evacuata il 19 maggio. Un'enorme massa di roccia e ghiaccio proveniente da un ghiacciaio del Birch si è abbattuta sul villaggio alpino di Blatten, in Svizzera. Un uomo di sessantaquattro anni risulta disperso. (Ansa Foto) – notizie.com Le autorità svizzere all'inizio del mese di maggio avevano evacuato la zona in via precauzionale proprio per il rischio crollo.

Un boato e l’enorme ghiacciaio precipita a valle, villaggio sepolto in Svizzera: il video impressionante

Un evento catastrofico ha colpito la Svizzera, quando il ghiacciaio Birch si è staccato dalla montagna, provocando una frana devastante che ha sepolto il villaggio di Blatten sotto una massa di fango e detriti.

Cosa riportano altre fonti

