In strada con una katana figli e sorella aggrediscono carabinieri per farlo scappare

I recenti fatti di Tor Bella Monaca mettono in luce un fenomeno inquietante: la crescente violenza e l'uso di armi improvvisate in contesti familiari. Un uomo con una katana, supportato dai suoi familiari, ha aggredito i carabinieri in un episodio che sfida la ragione. Questo non è solo un caso isolato, ma un riflesso di tensioni sociali più ampie. Cosa sta succedendo nella nostra società ? La paura e la fragilità si manifestano in modi sempre più estremi

In strada con in pugno una katana, una grossa spada giapponese. Una scena che non è passata inosservata ai carabinieri che sono intervenuti. Poi l'aggressione, prima da parte dell'uomo poi dei suoi familiari, figlio, figlia e sorella. È accaduto mercoledì sera a Tor Bella Monaca. Sono stati i. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - In strada con una katana, figli e sorella aggrediscono carabinieri per farlo scappare

Cosa riportano altre fonti

