In Spagna il ' reddito di cittadinanza' aiuta tre milioni di persone | Così sconfiggiamo la crisi

In Spagna, il reddito minimo vitale, equivalente al reddito di cittadinanza italiano, ha rappresentato una vera conquista sociale, sostenendo oltre tre milioni di persone e contribuendo a superare le crisi economiche. A cinque anni dalla sua introduzione, il Governo continua a considerarlo uno strumento fondamentale per combattere la povertà e rafforzare la coesione sociale nel paese.

