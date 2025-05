in slovacchia si potrà mangiare carne di orso bruno dalla prossima settimana

In Slovacchia, dalla prossima settimana sarà consentito il consumo di carne di orso bruno, una specie protetta dall’UE. La decisione, motivata dall’attuazione di un piano di abbattimento in risposta a incontri pericolosi tra esseri umani e orsi, ha suscitato forti proteste da parte di ambientalisti e animalisti.

