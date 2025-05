In silenzio e impalato per 8 minuti La sceneggiata del dem contro il dl Sicurezza

Claudio Mancini ha protestato in modo silenzioso e impassibile contro il DL Sicurezza, rimanendo in piedi senza parlare per otto minuti durante la sceneggiata del dem. La sua azione ha suscitato applausi tra gli spettatori, evidenziando un gesto di forte disapprovazione. Un esempio di protesta silenziosa ma significativa nel dibattito politico attuale.

