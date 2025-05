In Sicilia ospedali obbligati ad assumere medici non obiettori per garantire il diritto all’aborto

La Regione Sicilia ha adottato una misura storica, obbligando gli ospedali pubblici a assumere medici non obiettori di coscienza, per garantire il rispetto del diritto all'interruzione volontaria della gravidanza. Questa decisione mira a assicurare alle donne siciliane un accesso più concreto e tempestivo ai servizi di aborto, rispettando la legge 194 e i principi di tutela dei diritti riproduttivi.

La Regione Sicilia ha introdotto l'obbligo per gli ospedali pubblici di assumere medici non obiettori di coscienza, assicurando così l'effettiva possibilità per le donne di interrompere volontariamente la gravidanza, come previsto dalla legge 194. Una decisione storica in una delle regioni con la più alta percentuale di personale sanitario obiettore, che finora ha reso l'accesso all'aborto spesso impossibile nei fatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - In Sicilia ospedali obbligati ad assumere medici non obiettori per garantire il diritto all’aborto

