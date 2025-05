In Sicilia la lenta agonia del sito archeologico di Sabucina le associazioni | Devastato da erbacce e tombaroli

In Sicilia, il sito archeologico di Sabucina, un importante insediamento sicano, rischia di scomparire a causa di erbacce, vandalismi e tombaroli. Le associazioni locali, come "SOS Sicilia Centrale", hanno allertato le autorità dopo un sopralluogo, evidenziando la grave minaccia alla sopravvivenza di questo prezioso patrimonio storico.

Il villaggio sicano ellenizzato, in provincia di Caltanissetta, abitato fin dalla preistoria, oggi √® invaso dalla vegetazione e vandalizzato. La rete di ‚ÄúSOS Sicilia centrale‚ÄĚ, dopo un sopralluogo, lancia l‚Äôallarme sulla stessa sopravvivenza del sito. 🔗 Leggi su Fanpage.it ¬© Fanpage.it - In Sicilia la lenta agonia del sito archeologico di Sabucina, le associazioni: ‚ÄúDevastato da erbacce e tombaroli‚ÄĚ

