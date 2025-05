In Sicilia diagnosticati quasi 600 nuovi casi di melanoma ogni anno | Cresce l' incidenza pure tra i giovani

In Sicilia, si registrano quasi 600 nuovi casi di melanoma ogni anno, con un aumento anche tra i giovani. Promuovere campagne di prevenzione continue, simili a quelle contro il tabagismo, è fondamentale per sensibilizzare adulti, bambini e studenti sul rischio di questa forma di cancro e sulla necessità di proteggere la pelle fin dalla giovane età.

Promuovere in Sicilia campagne di prevenzione sul melanoma continuative nel tempo, sul modello di quanto fatto contro il tabagismo, rivolte ad adulti, e soprattutto a giovani e bambini, arrivando in particolare nelle scuole, per diffondere la cultura della protezione della pelle e dei rischi che.

