In Riviera la seconda fase del Campionato nazionale di ginnastica artistica Csen

In riviera prende il via la seconda fase del Campionato nazionale di ginnastica artistica del Csen, un evento imperdibile che riunisce oltre 4.000 atleti tra passione e talento. Le gare si svolgono all’Accademia Acrobatica, offrendo uno spettacolo unico di sport e determinazione.

In riviera parte la seconda fase del Campionato nazionale di ginnastica artistica del Csen, il Centro Sportivo Educativo Nazionale, l’importante Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Tutte le gare si disputano all’Accademia Acrobatica. Alla manifestazione partecipano complessivamente 4mila atleti, impegnati nelle discipline della ginnastica artistica maschile e femminile, provenienti da tutta Italia, con una larga rappresentanza di società provenienti da Lombardia, Lazio, Campania, Abruzzo, Toscana, Marche, Emilia Romagna e Veneto. Alice Grecchi, organizzatrice del Campionato nazionale e responsabile dello Csen Lombardia, alla vigilia fa il punto sulla situazione: "Proponiamo cinque giornate di gare nazionali, sino al 2 giugno, in cui assegneremo i titoli nelle varie categorie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In Riviera la seconda fase del Campionato nazionale di ginnastica artistica Csen

Su questo argomento da altre fonti

In Riviera la seconda fase del Campionato nazionale di ginnastica artistica Csen; Prima E. Prosegue il matrimonio tra mister Andrea Ton e lo Stra Riviera del Brenta; Asd Riviera Berica, il bilancio di fine stagione del Vice Presidente Davide Donati. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

In Riviera la seconda fase del Campionato nazionale di ginnastica artistica Csen - Oltre 4mila atleti da tutta Italia partecipano al Campionato nazionale di ginnastica artistica Csen all'Accademia Acrobatica. 🔗Si legge su ilrestodelcarlino.it

La seconda squadra Unione Rugby San Benedetto iscritta al campionato di serie C - Da qui è nata l’esigenza per il club di richiedere alla FIR l’inserimento, nella seconda fase del campionato di serie C in partenza il prossimo 2 marzo, della seconda squadra Unione Rugby San ... 🔗Lo riporta rivieraoggi.it

Fase campionato Europa League: come viene decisa la classifica a parità di punti - Cosa succede se le squadre sono a pari punti durante la fase campionato? Tra la giornata 1 e la giornata 7, le squadre che sono a pari punti saranno separate secondo i seguenti criteri ... 🔗Scrive it.uefa.com

6^ Giornata Eccellenza A, Riviera Marmi-Palermitana 3-2 del 16/10/11. Sintesi BaiaTV