In piscina con la para-atleta Pappalardo per una lezione che va oltre lo sport

Scopri un'esperienza unica in piscina con la para-atleta Valeria Pappalardo, un'opportunità che va oltre lo sport per sensibilizzare sull'inclusione e la disabilità. Il progetto "ThinkAbility" di Europ Assistance invita dipendenti e figli a vivere una lezione obbligatoria di empatia e solidarietà, condividendo il viaggio di atleti para-sportivi.

Una lezione in piscina con la para-atleta Valeria Pappalardo, per mettersi nei panni di chi pratica sport con disabilità. Il Gruppo Europ Assistance, impegnato nel settore assicurativo, ha deciso di proporre ai propri dipendenti e ai loro figli una lezione particolare, all’interno del progetto " ThinkAbility ", che sostiene 13 para-atleti internazionali per "cambiare la percezione della disabilità – spiega Fabio Carsenzuola, ceo Mediterranean&Latam Region del Gruppo Europ Assistance –. Il programma fa parte del nostro impegno per abbattere qualsiasi barriera, fisica e mentale, e promuovere un cambiamento culturale sia all’interno dell’azienda che all’esterno, nella comunità in cui operiamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In piscina con la para-atleta Pappalardo per una lezione che va oltre lo sport

Le notizie più recenti da fonti esterne

In piscina con la para-atleta Pappalardo per una lezione che va oltre lo sport; una lezione insieme a valeria pappalardo per conoscere lo sport paralimpico e abbattere i pregiudizi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Malore in piscina durante la lezione di nuoto: morto bimbo di 3 anni. Inutili i soccorsi - Una tragedia avvenuta sotto gli occhi di decine di persone in una piscina di Fondi, in provincia di Latina, dove un bambino di appena 3 anni è stato colto da un malore fatale durante il corso di ... 🔗Da msn.com

Malore in piscina durante la lezione di nuoto: morto bimbo di 3 anni a Fondi. Inutili i soccorsi - Una tragedia avvenuta sotto gli occhi di decine di persone in una piscina di Fondi, in provincia di Latina, dove un bambino di appena 3 anni è stato colto da un malore fatale durante il corso di ... 🔗Scrive msn.com

Luigi Maggiacomo, morto a 3 anni durante la lezione di nuoto in piscina a Fondi: il malore, l'allarme e l'autopsia - Una giornata di relax in piscina finita improvvisamente in tragedia ... ancora conosciuto con il vecchio nome di Onda Verde. Una lezione di nuoto come tante, insieme ad altri coetanei e sotto ... 🔗Secondo ilmessaggero.it