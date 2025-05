In moto a tutta velocità Senza patente e casco

Un episodio di pericolo e irresponsabilità a Pogliano, dove un minorenne senza patente e casco, rubando le chiavi dello scooter del padre, ha raggiunto un amico in sella a un veicolo senza qualità. La prontezza della polizia locale ha permesso di intervenire rapidamente per garantire la sicurezza dei cittadini.

Minorenne, senza patente, ruba le chiavi dello scooter al padre per raggiungere un amico a Pogliano. Qui, entrambi senza casco, sfrecciano ad alta velocità per le vie del paese. Sono stati alcuni residenti a segnalarli alla centrale operativa del comando unico di polizia locale Nerviano-Pogliano. La pattuglia è intervenuta immediatamente, li ha intercettati in via Europa e gli ha imposto l'alt. Uno dei due giovani si è fermato, l'altro ha tentato la fuga, ma non è andato molto lontano è stato bloccato da una seconda pattuglia dopo qualche centinaia di metri. Gli agenti hanno sanzionato entrambi i ragazzini per guida senza casco e sottoposto il ciclomotore a un fermo di 60 giorni.

