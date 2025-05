In Italia più di 3500 orfani di femminicidio negli ultimi 5 anni | viaggio nella vita dei figli invisibili

In Italia, più di 3.500 bambini sono rimasti orfani di femminicidio negli ultimi cinque anni, un drammatico dato che testimonia la realtà dei figli invisibili di questa violenza. Questo viaggio nella loro vita ci permette di comprendere le sfide e le speranze di chi vive nell'ombra, spesso senza il supporto di un sistema adeguato.

Sono più di 3500 gli orfani di femminicidio in 5 anni secondo il report realizzato dall'Osservatorio nazionale indipendente sugli orfani di femminicidio. I dati si basano su un'analisi degli articoli pubblicati dai media negli ultimi 5 anni. "In Italia - spiega a Fanpage.it la presidente dell'Osservatorio, Stefania Bartoccetti - non esiste un albo ufficiale che riporti i numeri di questi figli invisibili abbandonati a loro stessi". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - In Italia più di 3500 orfani di femminicidio negli ultimi 5 anni: viaggio nella vita dei “figli invisibili”

Orfani di femminicidio, in Italia duemila 'vittime invisibili': uno su tre è stato testimone diretto, spesso sono bambini - In Italia, gli orfani di femminicidio rappresentano una tragica realtà: duemila vittime invisibili. Questi bambini, definiti “orfani speciali”, spesso diventano testimoni diretti di atti di violenza, perdendo non solo la madre, ma anche il padre, responsabile del crimine. 🔗continua a leggere

Orfani speciali in Italia: oltre 3500 minori colpiti dal femminicidio - La presidente dell'Osservatorio nazionale Stefania Bartoccetti sottolinea l'urgenza di supporto psicologico e legale.

Oltre 3500 minorenni orfani di femminicidio in Italia: i "figli invisibili" che lo Stato dimentica - Stefania Bartoccetti alla Commissione Femminicidio: "Soffrono in silenzio, privati della madre e segnati dalla violenza. Ora serve una rete concreta di cura, studio e protezione"

Il dramma degli orfani speciali in italia: oltre 3500 minorenni senza madre a causa del femminicidio - In Italia oltre 3500 minori sono orfani di femminicidio, ma manca un registro ufficiale e un sistema di supporto adeguato; l'Osservatorio nazionale indipendente evidenzia la necessità di interventi ps