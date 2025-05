In Emilia-Romagna si fuma meno ma lo fa il 23% della popolazione adulta | tra i 17enni si arriva al 35%

In Emilia-Romagna, il numero complessivo di fumatori sta diminuendo, con il 23% della popolazione adulta tra i 18 e i 69 anni che fuma regolarmente, pari a oltre 697.000 persone. Tuttavia, preoccupa l'aumento dell'inizio precoce del fumo tra i 17enni, dove il 35% tenta già l'uso di tabacco, segnalando un fenomeno che richiede attenzione e interventi di sensibilizzazione.

In Emilia-Romagna, dove fuma regolarmente il 23% della popolazione adulta tra i 18 e i 69 anni - oltre 697mila persone -, si registra un calo del numero di fumatori, ma preoccupa la tendenza a iniziare in età precoce, con il 35% dei 17enni che fa uso di tabacco.

La prima sigaretta? Anche a 11 anni. In Romagna fuma pi√Ļ di un adulto su quattro - In Romagna, sorprendentemente, oltre il 25% degli adulti fuma, mentre fenomeni allarmanti come l'inizio del consumo di sigarette a soli 11 anni emergono prepotentemente. 🔗continua a leggere

