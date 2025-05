In due giorni tre cuccioli di capriolo falciati durante il taglio dei prati | Serve responsabilità

Negli ultimi due giorni, tre cuccioli di capriolo sono stati tragicamente falciati durante il taglio dei prati a Vertova, Pradalunga e Cene, richiedendo un intervento immediato da parte del Centro Recupero Animali Selvatici dell’Oasi Wwf Valpredina. Questo grave incidente sottolinea l’importanza della responsabilità e della collaborazione tra cittadini e istituzioni per tutelare la fauna selvatica.

Cenate Sopra. Negli ultimi due giorni tre piccoli caprioli falciati a Vertova, Pradalunga e Cene sono stati consegnati al Centro Recupero Animali Selvatici dell’ Oasi Wwf Valpredina dopo essere stati recuperati dalla Polizia provinciale di Bergamo. Sono solo gli ultimi arrivi nella struttura di Cenate Sopra: decine di animali vengono ricoverati ogni anno per amputazioni gravissime, ma anche per traumi e ferimenti causati da cani non correttamente custoditi. “L’80% di questi recuperi – denuncia il responsabile del Cras Wwf di Valpredina Matteo Mauri – è causato dalla mancata gestione dei cani e avviene nei fine settimana quando le persone si riversano sui sentieri e nei boschi con i propri cani senza alcuna precauzione per la fauna selvatica -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it