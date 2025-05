In corso le riprese di Delitto sulle nevi la nuova commedia di Puglielli con Lillo e De Sica

Al via le riprese di "Delitto sulle nevi", la nuova commedia di Eros Puglielli ambientata tra le suggestive montagne della Valle d'Aosta, con protagonisti Lillo e De Sica. La pellicola, ricca di indagini, equivoci e colpi di scena, promette di conquistare il pubblico con un mix di humor e suspense. Foto di Jessica Guidi.

foto di Jessica Guidi ROMA – Dopo il successo di “Cortina Express”, Eros Puglielli torna dietro la macchina da presa per dirigere “Delitto sulle nevi” (titolo provvisorio) una commedia ad alta quota, tra indagini, equivoci e colpi di scena, ambientata tra le suggestive vette della Valle d’Aosta. Una produzione Be Water Film e Medusa Film, con il sostegno della Film Commission Vallée d’Aoste. Il film vede il ritorno della ormai collaudata coppia comica formata da Christian De Sica e Lillo Petrolo, affiancati da un ricco cast corale: Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Tony Effe, Chiara Francini, Marco Marzocca, Enzo Paci, Alice Pagani e Ilaria Spada. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - In corso le riprese di “Delitto sulle nevi”, la nuova commedia di Puglielli con Lillo e De Sica

