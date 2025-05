In caso di sciopero le scuole devono rimanere aperte a chiederlo il 52% delle famiglie Sì a imputabilità penale per i minori sotto i 14 anni I dati

Secondo il 37° rapporto Eurispes, il 52,1% delle famiglie ritiene che le scuole debbano rimanere aperte in caso di sciopero, evidenziando un accesso alla questione che si trasforma in un terreno di confronto tra genitori e personale scolastico. Questa tensione solleva anche il dibattito sull'imputabilità penale per i minori sotto i 14 anni in situazioni di protesta.

I dati sono stati forniti da Eurispes nel suo 37° rapporto rapporto. La scuola diventa "terreno di contesa" tra genitori e personale sulla opportunità di chiusura del servizio in caso di sciopero. Infatti, nel complesso i dati rilevati mostrano come una parte maggioritaria, pari al 52,1% dei cittadini, esprima contrarietà alla sospensione dei servizi chiave come sanità, trasporti e scuola, mentre il 47,9% mantiene una posizione favorevole a tali forme di protesta. L'articolo In caso di sciopero le scuole devono rimanere aperte, a chiederlo il 52% delle famiglie. Sì a imputabilità penale per i minori sotto i 14 anni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

