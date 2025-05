In carcere si vive senza respiro | il report di Antigone parla di sovraffollamento e compressione dei diritti

Il XXI Rapporto di Antigone evidenzia come nelle carceri italiane si vive senza respiro, tra sovraffollamento e compressione dei diritti fondamentali. Ricco di testimonianze e dati raccolti attraverso oltre cento visite, il report illumina le criticità che attraversano il sistema penitenziario. Vi raccontiamo ciò che abbiamo visto con i nostri occhi: un’istantanea dura e reale di una realtà spesso nascosta.

Abbiamo presentato stamattina a Roma il nostro XXI Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia, frutto di un anno di monitoraggio del sistema penitenziario avvenuto attraverso oltre cento visite da noi effettuate a strutture penitenziarie per adulti e per minori. Vi raccontiamo quello che vediamo con i nostri occhi. E quello che vediamo non è una bella cosa. Abbiamo intitolato questo Rapporto “Senza respiro”. Tempo fa il sottosegretario Delmastro raccontò di provare un’intima gioia nel togliere il respiro alle persone detenute. Il suo umore deve essere dunque molto alto: in carcere oggi si vive drammaticamente senza respiro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In carcere si vive senza respiro: il report di Antigone parla di sovraffollamento e compressione dei diritti

