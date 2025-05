In carcere 15 persone per ferimento a Napoli del 2021

Nel 2021, a Napoli, 15 persone sono finite in carcere con l'accusa di aver partecipato a un episodio di ferimento, in un'indagine condotta dalla Polizia di Stato. La misura cautelare fa seguito a un'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, segnando un importante passo nella lotta contro la criminalitĂ organizzata in cittĂ .

Tempo di lettura: 3 minuti La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli, a seguito dell’appello presentato dalla Dda della Procura della Repubblica nei confronti di 15 indagati. Sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo camorristico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, porto e detenzione di armi comuni da sparo, lesioni personali aggravate, singoli episodi di detenzione e spaccio di stupefacenti tutti aggravati dalle modalitĂ mafiose per avere con le condotte delittuose agevolato il clan “Contini”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - In carcere 15 persone per ferimento a Napoli del 2021

