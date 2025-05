In Brianza auto a pezzi la mappa delle zone dove i ladri colpiscono di più con le auto cannibalizzate in strada

Scopri la mappa delle zone in Brianza più colpite dai furti di auto a pezzi, dove i ladri agiscono di notte smembrando veicoli in strada. Questa emergenza ha lasciato tanti automobilisti senza pneumatici, fari o addirittura con la macchina sollevata sui mattoni, mettendo a rischio la mobilità quotidiana.

C'è chi si è ritrovato senza pneumatici, con la vettura appoggiata sui mattoni. Senza avere più un mezzo per andare a lavorare. Qualcun altro si era appena trasferito a Monza e dopo qualche notte ha trovato un brutto "regalo". E ancora volanti smembrati, fari portati via e componenti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - In Brianza "auto a pezzi", la mappa delle zone dove i ladri colpiscono di più con le auto cannibalizzate in strada

Ztl nel centro storico, Napoletano: "I residenti senza posto auto non possono parcheggiare vicino casa" - L'adeguamento degli orari della Zona a Traffico Limitato (ZTL) ha suscitato diverse opinioni. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dai furti di auto al commercio online dei pezzi di ricambio: smantellata rete criminale in Brianza - Dai furti di auto al commercio on-line dei pezzi di ricambio: smantellata rete criminale nel cuore della Brianza. A capo del gruppo di ladri un 67enne: 98 i colpi contestati, tutti commessi tra le 5 e ... 🔗Come scrive primasaronno.it

Rubavano auto e riciclavano i pezzi, 9 arresti - L’indagine è poi risalita al livello superiore, cioè a chi commissionava i furti dei veicoli, un 54enne residente in Brianza ... i pezzi meccanici e di carrozzeria delle varie auto rubate ... 🔗Lo riporta ilgiorno.it

Arrestati ladri di auto, pezzi di ricambio rivenduti on line - I carabinieri di Desio hanno smantellato un'organizzazione che rubava auto. Le vetture venivano portate in diversi capannoni in Brianza, dove venivano smontate per rivendere i pezzi di ricambio. 🔗Da rainews.it

Brianza, dai furto d'auto al commercio online dei pezzi rubati