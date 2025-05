In bici a rotta di collo sotto il portico di San Luca | Nessuna autorizzazione | VIDEO

Scopri le sorprendenti immagini di biker che si cimentano in downhill sotto il portico di San Luca, un episodio che ha attirato l’attenzione sui social. Il sindaco Matteo Lepore ha commentato l’episodio, sottolineando i rischi e l’assenza di autorizzazioni per queste pratiche pericolose.

Sono "sorprendenti" le immagini di biker che praticano downhill sotto il portico di San Luca. "Sono azioni che non si devono fare e molto pericolose", ha commentato il sindaco Matteo Lepore, intervenuto sull'episodio. Il video, ormai diffuso su molti social, mostra i ciclisti affrontare a.

