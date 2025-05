In auto con un chilo di hashish e di marijuana | nei guai un uomo e una donna

Un'operazione dei carabinieri di Este ha portato al sequestro di un chilo di hashish e marijuana, mettendo in crisi un uomo e una donna coinvolti nel traffico di droga. Grazie a un blitz tempestivo, le forze dell'ordine hanno rafforzato la lotta contro la criminalità, sottolineando l'impegno della provincia nella prevenzione delle attività illecite.

Ancora un blitz antidroga messo a segno dai carabinieri della Compagnia di Este guidata dal maggiore Vito Franchini e dal luogotenente Davide Agnello a capo dell'Aliquota Operativa Radiomobile sotto la supervisione del comando provinciale coordinato dal generale Michele Cucuglielli.

