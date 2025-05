In arrivo un nuovo asilo nido da 30 posti

Sta per nascere un nuovo asilo nido da 30 posti ad Isola del Liri, grazie a un finanziamento di 720 mila euro proveniente dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Un investimento importante che contribuirĂ a offrire servizi piĂą efficaci alle famiglie del territorio e a sostenere la crescita dei bambini.

Un nuovo asilo nido da 30 posti sorgerĂ ad Isola del Liri grazie ad un finanziamento di 720 mila euro ottenuto nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza. L'annuncio arriva dal vice sindaco Francesco Romano, con delega al Pnrr, che ha espresso grande soddisfazione per il risultato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - In arrivo un nuovo asilo nido da 30 posti

