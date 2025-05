In arrivo due gare ciclistiche | ecco tute le limitazioni al traffico

In occasione delle gare ciclistiche "37° Giro del Pordenonese" e "23° Giro del Friuli Venezia Giulia Juniores" in programma il 1° e 2 giugno 2025, si prevedono importanti limitazioni al traffico per garantire la sicurezza degli atleti e dei partecipanti. Ecco tutte le principali modifiche alla viabilità e le restrizioni temporanee che interesseranno la zona durante gli eventi.

In occasione di due gare ciclistiche - “37° Giro del Pordenonese, 3^ tappa trofeo città di Pordenone”, in programma per il 1° giugno 2025, e “23° Giro del Friuli Venezia Giulia Juniores”, in programma per lunedì 2 giugno 2025 - riportiamo di seguito in sintesi le principali modifiche alla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - In arrivo due gare ciclistiche: ecco tute le limitazioni al traffico

Cerca Video su questo argomento: Arrivo Due Gare Ciclistiche Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Due Giorni Marchigiana all'insegna del ciclismo internazionale; DUE GIORNI MARCHIGIANA. CASTELFIDARDO ACCOGLIE LA 43a EDIZIONE DELL'APPUNTAMENTO FIRMATO DALLO SC SANT'AGOSTINO; Cascione, Dell’Olio e Coletta festeggiano al Trofeo Klimabus; Giro d’Italia 2025 · La tredicesima tappa del 23 maggio, Rovigo - Vicenza: descrizione, orari, salite e dove vedere. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ciclismo, Giro d’Italia 2025: la diciottesima tappa, Morbegno-Cesano Maderno 144 km - Frazione di gara, da Morbegno a Cesano, con un percorso più o meno pianeggiante (sebbene siano presenti tre GPM) che consente ai corridori di rifiatare dopo le impegnative salite dei giorni scorsi e q ... 🔗Scrive msn.com

Ciclismo: a Guidi e Pierazzuoli le gare a Biscolla di Montecatini - Le due gare su di un circuito interamente ... Achille Vittori (G.S. Fausto Coppi). ORDINE DI ARRIVO (1° anno): 1)Gabriele Pierazzuoli (Montecarlo Ciclismo) Km 32,4, in 53’41”, media Km ... 🔗Secondo lanazione.it

DUE GIORNI MARCHIGIANA. CASTELFIDARDO ACCOGLIE LA 43a EDIZIONE DELL'APPUNTAMENTO FIRMATO DALLO SC SANT'AGOSTINO - Sabato 24 e domenica 25 maggio, la Due Giorni Marchigiana porterà a Castelfidardo il meglio del ciclismo nazionale ed internazionale per le categorie dilettanti élite ed under 23 con 175 corridori al ... 🔗Scrive tuttobiciweb.it