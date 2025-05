Imprese sociali e cooperative | chiesti oltre 39 milioni nel primo giorno di bando

In meno di 24 ore dall'apertura del nuovo bando regionale da 4 milioni di euro, imprese sociali, cooperative e consorzi hanno già presentato 59 domande per un totale richiesto di oltre 3,9 milioni di euro. Un segnale forte di interesse e coinvolgimento nel sostegno allo sviluppo delle realtà sociali del territorio.

