Impianto eolico il senatore Croatti M5S | Sostegno a de Pascale contro il progetto ' Badia del vento'

Esprimiamo il nostro sostegno all'iniziativa del presidente De Pascale e della regione Emilia-Romagna contro il progetto eolico 'Badia del Vento', che minaccia la bellezza e l'integrità paesaggistica della Valmarecchia. L'impianto, previsto al confine con la Toscana, potrebbe avere pesanti impatti ambientali e idrogeologici sul nostro territorio.

“Sosteniamo l’iniziativa della regione Emilia-Romagna e del presidente de Pascale tesa a contrastare il progetto eolico ‘Badia del Vento’ che potrebbe sorgere al confine con la Toscana e i cui pesanti impatti paesaggistici ed idrogeologici ricadranno sulla nostra Valmarecchia, territorio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Impianto eolico, il senatore Croatti (M5S): "Sostegno a de Pascale contro il progetto 'Badia del vento'"

