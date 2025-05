Impianti sportivi terremoto politico | Bando ad personam ora dimissioni

Un nuovo terremoto politico scuote Figline e Incisa a causa del bando ad personam per la concessione degli impianti sportivi comunali, sollevando dubbi sulla trasparenza dell'amministrazione. Manuela Plastina analizza le implicazioni di questa vicenda e le richieste di dimissioni del sindaco Valerio Pianigiani.

di Manuela Plastina Nuovo terremoto a Figline e Incisa, stavolta per il bando per la concessione degli impianti sportivi comunali: secondo l’avvocato Silvio Pittori, capogruppo di Alleanza Civica, "è stato stilato ad personam". E chiede le dimissioni del sindaco Valerio Pianigiani: "È stata messa in discussione la credibilità dell’amministrazione e dell’intera maggioranza". Pittori cita alcune mail di maggio scorso – protocollate e di cui è venuto in possesso tramite "formale accesso agli atti", sottolinea – in cui il sindaco avrebbe "espresso per iscritto la volontà di condividere con alcune associazioni le procedure del bando per la concessione degli impianti sportivi, prima della sua pubblicazione ufficiale". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Impianti sportivi, terremoto politico: "Bando ad personam, ora dimissioni"

San Giuliano Terme investe negli impianti sportivi: pronti 650mila euro per la riqualificazione del 'Giovanni Bui' - San Giuliano Terme si prepara a rinnovare il suo patrimonio sportivo, investendo 650mila euro nella riqualificazione dell'impianto multidisciplinare 'Giovanni Bui'. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

I centri sportivi non pagano l’IMU: pronta una stangata da dieci milioni di euro - Chiesto un intervento normativo nazionale per ottenere l'esonero della tassa: decine di centri rischiano di pagare milioni di euro di arretrati ... 🔗Come scrive romatoday.it

Impianti sportivi in gomma riciclata - La proficua collaborazione tra Ecopneus e Uisp per realizzare impianti sportivi in gomma riciclata ... nel modenese, dove dopo il terremoto del 2012 fu realizzata una superficie polivalente per volley ... 🔗Da rinnovabili.it

Impianti sportivi, stop del Comune - GROTTAFERRATA Assume contorni sempre più complicata la questione della gestione degli impianti sportivi di Grottaferrata ... anche fortemente politico e non solo per la colorazione ... 🔗Segnala iltempo.it

L' Aquila, otto anni dopo il terremoto: l'architetto