Immediata e divertente L’arte di Buren è anche un gioco

Scopri come l'arte di Daniel Buren, semplice e divertente, si rivolge a tutti, dai bambini agli adulti, trasformandosi in un vero gioco di chisura e creatività. Con la mostra «Fare, Disfare, Rifare» a Pistoia Musei, i Campus estivi offrono un'occasione unica per esplorare e vivere l'arte in modo coinvolgente e interattivo.

Semplice, immediata: un gioco da bambini. È un pubblico «totale» quello cui si rivolge l’arte di Daniel Buren - protagonista fino al 27 luglio prossimo della mostra «Fare, Disfare, Rifare» a Palazzo Buontalenti, sede Pistoia Musei – ed è per questo che dialogare con i più piccoli sarà ancora più facile e stimolante nel corso dei due Campus estivi al museo. Una proposta che torna e si rinnova, a partire proprio dalla grande mostra-evento in corso. Quest’anno una prima tranche si svilupperà dall’11 al 13 giugno sotto la guida dall’artista Zoè Gruni, seguita da una seconda che invece avrà la collaborazione di Ipercollettivo nei giorni 30 giugno-4 luglio, con attività in entrambi i casi previste al mattino dalle 9 alle 13. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Immediata e divertente. L’arte di Buren è anche un gioco

