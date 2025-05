illuminazione pubblica ecco tutte le strade dove serve più luce

Scopri tutte le strade di Modena che necessitano di un’illuminazione più efficiente e sicura, tra cui la Ghirlandina, piazza della Pomposa, e le aree cani di Baggiovara. Grazie ai progetti di riqualificazione e all’installazione di tecnologia LED, la città si distingue per un’illuminazione pubblica più moderna, sostenibile e sicura per cittadini e visitatori.

L’illuminazione della Ghirlandina, di piazza della Pomposa, delle aree cani a Baggiovara, in Buon Pastore, in via Divisione Acqui, al Peep Torrenova e al Parco della Resistenza, e la riqualificazione dell’illuminazione dei portici in centro storico. Il completamento di ’Modena full led’ con l’installazione di illuminazione a led al cimitero Freto, in piazza Alessandrini, nei parcheggi in largo Traeri e vie Curie, Agnesi, Corsini, Pasteur, Serra, Pignedoli, così come nelle vie Fleming, Einstein e Maiorana, ma anche l’illuminazione degli attraversamenti presso le scuole e le fermate degli autobus. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it