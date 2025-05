Ilenia Pastorelli dopo l’ex Rudolph Mernone è fidanzata?

Dopo la fine della relazione con Rudolph Mernone, Ilenia Pastorelli ha trovato un nuovo amore e vive una love story felice. Scopri gli aggiornamenti sulla sua vita sentimentale e come il suo percorso si sia evoluto dopo l'esperienza al Grande Fratello 2011.

Nel 2011 durante l’edizione del Grande Fratello tra due concorrenti, Ilenia Pastorelli e Rudolph Mernone si crea un feeling speciale, i due hanno mostrato il loro rapporto sempre più intenso ai telespettatori che speravano in un avvicinamento ma entrambi all’epoca erano impegnati in altre relazioni. Fuori dalle mura del loft di Cinecittà però il loro rapporto tramutava e nasceva una bellissima storia d’amore, che si consumava troppo presto. Poco tempo dopo, infatti, l’ex gieffina annunciava sui social la fine della relazione: “ Non ho voluto rispondere alle interviste di Rudolf perché non volevo coinvolgervi nuovamente, ma penso che avrete capito che oramai ci siamo lasciati, i motivi sono solo i nostri quindi non rispondo a messaggi privati che mi sono arrivati sulla mia email in questi giorni in merito a questo, né intendo fare interviste su ciò per far speculare qualcuno sulla fine di una storia ed è il motivo per cui lo specifico qui e non altrove. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it