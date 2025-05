Ilary Blasi torna su Canale 5 dopo il flop di The Couple | quando inizia Battiti Live

Ilary Blasi si prepara a tornare in televisione su Canale 5 con Battiti Live, dopo il fallimento di The Couple. La conduttrice romana sarĂ affiancata per il secondo anno dal consolidato partner Alvin, regalando ai telespettatori un'estate all'insegna della musica e dell'intrattenimento.

Ilary Blasi si prepara a tornare in televisione. Archiviato il flop di The Couple, da cui ha preso le distanze senza proferire neppure una parola, la conduttrice romana è stata confermata alla guida di Battiti Live. Con lei ci sarĂ per il secondo anno consecutivo il fidato Alvin, amico e collega di vecchia data. Ilary Blasi tornerĂ a Battiti Live. Come in tutte le carriere, anche nel mondo dello spettacolo capita di sbagliare, di non soddisfare appieno i gusti del pubblico. E Ilary Blasi lo sa bene: il suo The Couple, un reality game che doveva risultare innovativo e accattivante, non ha attirato l’attenzione dei telespettatori. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ilary Blasi torna su Canale 5 dopo il flop di The Couple: quando inizia Battiti Live

