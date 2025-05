Il week-end al cinema | da Lilo & Stitch a L’esorcismo di Emma Schmidt

Scopri il weekend al cinema con le anteprime di "Lilo & Stitch" e l'horror "L’esorcismo di Emma Schmidt – The Ritual" con Al Pacino e Dan Stevens, al cinema dal 29 maggio. Non perdere poi "Scomode Verità" di Mike Leigh, un intenso film drammatico che arricchisce il nostro palinsesto cinematografico.

Arriva al cinema "L'esorcismo di Emma Schmidt – The Ritual". Il film, che approda nelle sale giovedì 29 maggio, vede protagonisti Al Pacino e Dan Stevens. Altra novità sul grande schermo è costituita da "Scomode Verità", diretto da Mike Leigh, con Marianne Jean-Baptiste, Michele Austin e David Webber. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come "Mission Impossible – The final reckoning", "Fuori", "La trama fenicia" e "Lilo & Stitch". Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. GIOVEDI' 29 MAGGIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto) CINEMA CONCA VERDE a Bergamo "Scomode verità" (ore 21); "Paternal leave" (ore 20:45).