Il Valore Reale del Made in Italy agroalimentare

Scopri il vero valore del Made in Italy agroalimentare attraverso il nostro podcast A Biz Story Focus On: Fatto in Italia, con un focus speciale sul pomodoro campano come simbolo di identità e qualità globale. Nella quinta puntata, approfondiamo come questo iconico prodotto rappresenti l'eccellenza italiana nel mondo.

Nel nostro podcast A Biz Story Focus On: Fatto in Italia, l’esempio del pomodoro campano come leva d’identità globale. Nella quinta puntata di “A Biz Story”, il podcast ideato dalla nostra Media Agency Gruppo Mondo Media per il nostro magazine online MondoUomo.it, parliamo di uno dei simboli più forti della cultura alimentare italiana: il pomodoro. . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Il Valore Reale del Made in Italy agroalimentare.

L’Arte Non è Decorazione: il 16 maggio nel nostro Podcast A Biz Story l’Intervento dello Scultore Domenico Sepe. - L'arte è molto più di semplice decorazione. Il 16 maggio, nel nostro podcast "A Biz Story", approfondiremo l'affascinante mondo dell'arte italiana con Domenico Sepe, scultore di talento. 🔗continua a leggere

