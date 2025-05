Il valore del ‘No’ nella crescita dei bambini

Il valore del “no” nella crescita dei bambini è fondamentale per aiutarli a sviluppare autonomia, responsabilità e sicurezza. Saper stabilire limiti chiari e coerenti è un elemento chiave per favorire un percorso di crescita equilibrato e sano, preparando i più giovani a diventare adulti consapevoli e responsabili.

Nel percorso di crescita di bambini e ragazzi, uno degli strumenti fondamentali a disposizione degli adulti è la capacità di dire "no". Lungi dall'essere un semplice atto autoritario o una negazione fine a sé stessa, il "no" rappresenta un confine chiaro, un punto di riferimento che sostiene lo sviluppo dell'autonomia, della responsabilità e della sicurezza

