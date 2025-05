Il tentativo di strumentalizzare la polizia dovrebbe allarmarci

Il tentativo di strumentalizzare la polizia per scopi politici dovrebbe allarmarci, poiché rischia di indebolire la fiducia nelle istituzioni e di alimentare tensioni sociali. Giorgia Meloni sfrutta nuovamente le osservazioni del Consiglio d’Europa per presentarsi come difensore delle forze di polizia, alimentando un clima di politicizzazione e strumentalizzazione che può danneggiare la coesione sociale.

Ancora una volta, Giorgia Meloni coglie l’occasione delle osservazioni provenienti dal Consiglio d’Europa per presentarsi come paladina delle forze di polizia, come aveva già fatto dopo la presentazione del rapporto sull’Italia pubblicato dalla commissione contro il razzismo e l’intolleranza (Ecri) in ottobre. Ancora una volta, proprio come allora, il Quirinale ha subito emesso una nota, annunciando che Sergio Mattarella ha invitato a colloquio questa mattina il capo della polizia, «per riconfermare la stima e la fiducia della Repubblica nelle Forze dell’ordine, la cui azione si ispira allo spirito democratico e ai valori della Costituzione». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il tentativo di strumentalizzare la polizia dovrebbe allarmarci

